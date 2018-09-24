В ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов»

В Военно-морских силах (ВМС) Украины заявили о создании «опасных инцидентов» со стороны России в Керченском проливе, в частности, во время прохождения украинских судов. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

«В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота России. Самолёты страны агрессора неоднократно совершали облёт наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, с российской стороны был допущен ряд «опасных инцидентов», в частности, разведывательный корабль «Приазовье» якобы совершил чрезмерное сближение с украинским судном.

Ранее СМИ передавали, что два украинских корабля направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.

22 сентября в ФСБ России заявили, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» из состава Военно-морских сил Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма.

В Крыму вхождение кораблей в экономическую зону России назвали провокацией.

Подробнее — в материале RT.