СМИ узнали причину появления украинских кораблей у берегов Крыма
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- РИА Новости
Как сообщили источники издания, два украинских корабля отправились в Бердянск, «где станут основой военно-морской базы украинского флота на Азовском море».
Корабли должны пройти из Чёрного в Азовское море через Керченский пролив.
22 сентября в ФСБ России заявили, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» из состава Военно-морских сил Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма.
В Крыму вхождение кораблей в экономическую зону России назвали провокацией.
Подробнее — в материале RT.