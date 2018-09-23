СМИ узнали причину появления украинских кораблей у берегов Крыма

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Два корабля ВМС Украины, вошедшие в экономическую зону России, направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море, пишет «Украинский военный портал».
СМИ узнали причину появления украинских кораблей у берегов Крыма
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как сообщили источники издания, два украинских корабля отправились в Бердянск, «где станут основой военно-морской базы украинского флота на Азовском море».

Корабли должны пройти из Чёрного в Азовское море через Керченский пролив.

22 сентября в ФСБ России заявили, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» из состава Военно-морских сил Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма. 

В Крыму вхождение кораблей в экономическую зону России назвали провокацией

Подробнее — в материале RT.

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