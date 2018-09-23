В Крыму назвали провокацией вхождение кораблей Украины в экономическую зону России

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Марианна Чурсина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT вхождение в исключительную экономическую зону России у берегов полуострова корабля «Донбасс» и буксира «Корец» ВМС Украины.
В Крыму назвали провокацией вхождение кораблей Украины в экономическую зону России
  • © Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

«Сама ситуация достаточно комичная и лишний раз показывает боеготовность украинской армии, поскольку военный корабль идёт сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направил, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок «украинского флота» закончится», — сказал он.

При этом Ганжара подчеркнул, что рассматривать подобные действия, несмотря на их «комичность», можно только как «откровенную провокацию».

«Украина, с одной стороны, прощупывает почву относительно реакции России. С другой стороны, любые действия нашей страны с точки зрения исключительно вопросов безопасности российского государства, возможно, будут трактоваться как «нападение» на украинский Военно-морской флот. Мне кажется, главная их цель — спровоцировать Россию. Но, думаю, ситуация находится под полным контролем. Эти корабли сопровождаются пограничной службой нашей страны», — напомнил он.

Ранее стало известно, что два военных корабля Украины вошли в экономическую зону России около Крыма.

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