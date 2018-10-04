«Военные муляжи»: как в России отреагировали на заявление Украины о готовности к бою в Керченском проливе

В России скептически отреагировали на заявление командира украинских кораблей «Донбасс» и «Корец» Дмитрия Коваленко о готовности вступить в бой с ВМС РФ в Керченском проливе. В Крыму отметили, что украинцы таким образом пытаются «грубо нагнетать обстановку», ведь никаких проблем для прохода судов Киева в Азовское море нет. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский подчеркнул, что даже при желании развязать конфликт флот Украины не сможет противостоять российскому, так как находится в плачевном состоянии.

В России прокомментировали заявление украинских военных о готовности при необходимости вступить в бой с российскими пограничниками при проходе через Керченский пролив. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что такие заявления со стороны Украины лишь усугубляют обстановку.

«Подобные заявления у меня смех вызвали… По-моему, они слишком грубо пытаются нагнетать обстановку. Я уверяю, что в наших водах их кораблям, которые законно, по согласованию, зашли в наши воды, ничего не угрожает. Более того, думаю, мы сами готовы их защитить от кого угодно в наших водах», — пояснил Гемпель в беседе с RT.

Таким образом он отреагировал на слова руководителя прохода кораблей ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» в Азовское море Дмитрия Коваленко. В интервью агентству «Укринформ» он заявил, что под его руководством два судна прошли из Одессы вокруг Крымского полуострова через Керченский пролив и вошли в Азовское море.

При этом украинские моряки готовились при необходимости вступить в боевое столкновение с российскими пограничниками. Кроме того, ВМС Украины намеревались «смыть россиян» с бортов струёй из пожарных шлангов, сказал Коваленко.

«Боевые группы, пулемёты — всё заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте, чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», — сказал Коваленко.

В комитете крымского парламента по межнациональным отношениям отметили, что украинские суда не представляли никакой опасности для России, поэтому никто и не собирался вступать с ними в бой.

«Захватывать их (украинские корабли. — RT) никто никаких намерений не имел и не имеет. Все подобные заявления рассчитаны на публику, которая мало разбирается в вопросах политики. Рассчитаны прежде всего на своих граждан, которых они пичкают такой грязной информацией. Пускай спокойно себя чувствуют, никто на них нападать не будет», — заключил Гемпель.

Крымский мост через Керченский пролив

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«У Украины нет боеспособной армии»

В Совете Федерации предположили, что подобными заявлениями украинские военные пытаются поднять свой престиж. «Думаю, украинские корабли, проходя через Керченский пролив и двигаясь по Азовскому морю, совершенно не чувствовали никакой опасности. Но они нагнетают ситуацию, чтобы продемонстрировать свой «героический» характер», — сообщил в беседе с RT член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Он также указал на то, что российские военные соблюдают нормы международного права, поэтому столкновение между моряками невозможно даже представить. Ранее Цеков, комментируя произошедшее, отмечал, что между Россией и Украиной с 2003 года существует договор в отношении Керченского пролива и Азовского моря, которое согласно договорённости является внутренним морем, совместным для использования Москвой и Киевом.

Заявления со стороны Украины о возможном бое в Керченском проливе — это не более чем блеф. Такого мнения придерживается вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«Как украинское государство является муляжным, так и эти так называемые боевые корабли и военнослужащие, которые на них находятся, по большому счёту муляжи. Мы все прекрасно понимаем, что у Украины на сегодняшний день нет никакой боеспособной армии, тем более у неё нет и не может быть никакого боеспособного флота. Страна находится в упадке», — подчеркнул он.

Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя

РИА Новости

© Сергей Мальгавко

Напомним, ранее для «усиления возможностей в Черноморском бассейне» США передали Украине катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), спущенные на воду в 1988 году и выведенные из эксплуатации в 2017-м.

При этом интересно, что в возможность реального противостояния украинского и российского флотов не верят и в США, где постоянно выделяют средства на модернизацию армии Киева. Так, журнал The American Conservative сообщал, что если Украина решится на вооружённый конфликт с Россией, то её флот и база ВМС в Азовском море будут уничтожены «в считаные минуты». Авторы издания также задаются вопросом, стоит ли в таком случае Пентагону посылать на помощь украинским военным американский флот, учитывая, что Чёрное море является «исторически российским».