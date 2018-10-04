Украинский капитан заявил о готовности к бою в Керченском проливе

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, руководивший переходом кораблей «Донбасс» и «Корец», заявил, что во время прохода через Керченский пролив украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками.

В интервью агентству «Укринформ» он заявил, что обстановка во время перехода была «нервной».

«Боевые группы, пулемёты — всё заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте, чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать. Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли», — сказал Коваленко.

Ранее представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что на борту украинского поисково-спасательного судна А500 «Донбасс» и морского буксира А830 «Корец» во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с украинскими судами «Донбасс» и «Корец» в Азовском море.