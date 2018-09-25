В Совфеде прокомментировали ситуацию с украинскими судами в Азовском море

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с украинскими судами «Донбасс» и «Корец» в Азовском море.

«Я не знаю, запрашивали они разрешение или нет, но есть договор между Россией и Украиной 2003 года в отношении Керченского пролива и Азовского моря. Согласно ему Азовское море является внутренним морем, совместным для России и Украины», — заявил Цеков.

По его словам, движение судов, в том числе военных, по Азовскому морю не регламентируется разрешениями, чем и воспользовался Киев.

Создание базы в акватории сенатор назвал очередной провокацией со стороны Украины.

«Другое дело, зачем им это надо. Азовское море неглубокое, оно не предназначено для создания военных баз, туда не могут зайти суда с осадкой больше девяти метров. А военные суда, как правило, с большой осадкой», — отметил Цеков.

Со своей стороны, киевский политолог Валентин Гайдай в беседе с ФАН заявил, что никакой насущной потребности укрупнять украинскую флотилию в Азовском море не было.

«Это была абсолютно ненужная демонстрация силы, причём неизвестно кому. Ведь никакой военной эскалации в акваториях Азова и Чёрного моря быть не может — это невыгодно ни Украине, ни России», — пояснил он.

Ранее в МИД России заявили о последствиях в случае пересмотра договора по Азовскому морю.