В МИД России заявили о последствиях в случае пересмотра договора по Азовскому морю

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Андрей Руденко заявил, что пересмотр Украиной договора по Азовскому морю приведёт к последствиям для обеих сторон, передаёт РИА Новости.

«Любой договор содержит статьи, которые позволяют одной из договаривающихся сторон выходить из этого договора, поэтому если они примут такое решение, то это их дело. Но это, естественно, повлечёт за собой определённые последствия для Украины и России», — сообщил Руденко.

Он отметил, что, согласно главной статье договора, Азовское море является внутренними водами как России, так и Украины. Также в документе есть статья, которая регламентирует проход военных судов через пролив в Азовское море.

Руденко подчеркнул, что «никакие иностранные суда туда не могут входить», если не будет согласия обеих стран.

Ранее в Верховной раде Украины заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море.