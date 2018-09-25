В МИД России заявили о последствиях в случае пересмотра договора по Азовскому морю

Короткая ссылка
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Андрей Руденко заявил, что пересмотр Украиной договора по Азовскому морю приведёт к последствиям для обеих сторон, передаёт РИА Новости.
В МИД России заявили о последствиях в случае пересмотра договора по Азовскому морю
  • ©ВСУ

«Любой договор содержит статьи, которые позволяют одной из договаривающихся сторон выходить из этого договора, поэтому если они примут такое решение, то это их дело. Но это, естественно, повлечёт за собой определённые последствия для Украины и России», — сообщил Руденко.

Он отметил, что, согласно главной статье договора, Азовское море является внутренними водами как России, так и Украины. Также в документе есть статья, которая регламентирует проход военных судов через пролив в Азовское море.

Руденко подчеркнул, что «никакие иностранные суда туда не могут входить», если не будет согласия обеих стран.

Ранее в Верховной раде Украины заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить