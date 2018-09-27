На Украине назвали основную цель создания военной базы в Азовском море
- © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
«Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий», — сказал Рыженко.
По его словам, суда украинских пограничников неоднократно страдали из-за морских мин.
«Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ», — добавил Рыженко.
Ранее на Украине заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.