На Украине назвали основную цель создания военной базы в Азовском море

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Украина планирует создать военную базу в Азовском море с целью обеспечения безопасности судоходства. Об этом в интервью Hromadske заявил замначальника штаба командования Военно-морских сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.
На Украине назвали основную цель создания военной базы в Азовском море
  • © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

«Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий», — сказал Рыженко.

По его словам, суда украинских пограничников неоднократно страдали из-за морских мин. 

«Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ», — добавил Рыженко.

Ранее на Украине заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.

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