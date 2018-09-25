СМИ заявили о быстром уничтожении ВМС Украины в Азовском море в случае конфликта с Россией

Журнал The American Conservative написал, что если Украина решится на вооружённый конфликт с Россией, то её флот и база ВМС в Азовском море будут уничтожены «в считаные минуты».

По данным издания, Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы дать ответ России в этом регионе. Однако в распоряжении украинских ВМС есть несколько кораблей, которые в случае конфликта будут быстро затоплены, а база ВМС уничтожена «в считаные минуты».

Автор материала пишет, что также непонятно, будет ли целесообразно посылать на помощь украинским военным американский флот, учитывая, что Чёрное море является «исторически российским».

Ранее стало известно, что украинский корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» отправились в Бердянск с целью участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.