Эксперт прокомментировал вхождение кораблей Украины в экономическую зону России

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал вхождение в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма корабля «Донбасс» и буксира «Корец» ВМС Украины.

Об этом сообщает Пятый канал.

Эксперт назвал произошедшее «фарсом и позорищем».

«Никаких других аналогий у этого события нет», — считает он.

Как отметил Джаралла, украинский президент Пётр Порошенко в преддверии новых выборов создаёт различные информационные поводы.

«В Керченском проливе всё контролирует Россия. А заявления Порошенко о новой базе в Азовском море просто смехотворны», — добавил Джаралла.

Ранее Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с «безупречно выполненным приказом».

Также сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.