Эксперт прокомментировал вхождение кораблей Украины в экономическую зону России
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- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал.
Эксперт назвал произошедшее «фарсом и позорищем».
«Никаких других аналогий у этого события нет», — считает он.
Как отметил Джаралла, украинский президент Пётр Порошенко в преддверии новых выборов создаёт различные информационные поводы.
«В Керченском проливе всё контролирует Россия. А заявления Порошенко о новой базе в Азовском море просто смехотворны», — добавил Джаралла.
Ранее Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с «безупречно выполненным приказом».
Также сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.