Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с «безупречно выполненным приказом»

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Twitter поздравил экипажи корабля «Донбасс» и буксира «Корец», которые ранее были проведены под Крымским мостом в составе каравана судов, с «безупречно выполненным приказом».

«Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» — с выходом в Азовское море... Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!» — написал он.

По словам Порошенко, указанные суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота.

Ранее СМИ передавали, что два украинских корабля направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.

Подробнее — в материале RT.