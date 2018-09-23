Порошенко поздравил экипажи судов ВМС Украины с «безупречно выполненным приказом»
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«Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» — с выходом в Азовское море... Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!» — написал он.
По словам Порошенко, указанные суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота.
Ранее СМИ передавали, что два украинских корабля направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.
Подробнее — в материале RT.