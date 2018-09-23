Два корабля ВМС Украины будут проведены под Крымским мостом
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«Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой», — говорится в сообщении.
При этом в Росморречфлоте назвали ситуацию «абсолютно штатной».
22 сентября в ФСБ России заявили, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» из состава ВМС Украины вошли в экономическую зону России около Крыма.
В ведомстве отметили, что суда находятся в сопровождении кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ.
По данным СМИ, корабли направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.
Подробнее — в материале RT.