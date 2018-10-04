В Совфеде оценили заявление украинского капитана о готовности к бою в Керченском проливе

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление капитана первого ранга Дмитрия Коваленко о том, что украинские моряки кораблей «Донбасс» и «Корец» были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками.

«Украинская власть, ВСУ живут без законов и думают, что другие страны руководствуются их принципами… Против кого они собирались обороняться? Мы соблюдаем нормы международного права, и никаких препятствий для украинских кораблей, которые передвигались к своим базам, не было. Их сопровождали наши суда, но это мы, судя по таким заявлениям, не должны были исключать провокаций со стороны военнослужащих, находившихся на этих судах», — сказал он.

Цеков также предположил, что подобные заявления делаются, вероятно, с целью героизации экипажей судов.

«Думаю, украинские корабли, проходя через Керченский пролив и двигаясь по Азовскому морю, совершенно не чувствовали никакой опасности. Но они нагнетают ситуацию, чтобы продемонстрировать свой «героический» характер», — заключил парламентарий.

Ранее Коваленко, руководивший переходом кораблей «Донбасс» и «Корец», заявил, что во время прохода через Керченский пролив украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками.