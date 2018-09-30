Эксперт оценил планы Киева создать единую систему мониторинга безопасности в Азовском море

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Киева создать систему мониторинга безопасности в Азовском море.

Как отметил эксперт, сначала речь шла о создании некой военной базы на побережье Азовского моря, куда недавно были переброшены из Одессы судна «Донбасс» и «Корец», а теперь объявлено об инициативе МВД Украины.

«Другими словами, мы видим обычный бюрократический процесс, в котором каждое ведомство старается поучаствовать и продемонстрировать решительность, чтобы впоследствии претендовать на финансирование из бюджета», — считает Джаралла.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе открыли базу морских поисково-спасательных работ для выполнения задач по разминированию.

Также сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с украинскими судами «Донбасс» и «Корец» в Азовском море.