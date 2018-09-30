Аваков сообщил об открытии базы морских спасателей в Мариуполе
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Об этом он написал в своём Twitter.
«Для комплексных задач вода/суша по пиротехническим работам и разминирования открыли в Мариуполе базу морских поисково-спасательных и водолазных работ с четырьмя катерами», — заявил Аваков.
По его словам, специалисты заступают на боевое дежурство с 30 сентября.
Для комплексних завдань вода/суходіл з піротехнічих робіт та розмінування відкрили у Маріуполі базу морських пошуково-рятувальних та водолазних робіт з 4 катерами. Це новий стандарт безпеки.Фахівці заступають на бойове чергування вже сьогодні! pic.twitter.com/4jUIipbEaU— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 сентября 2018 г.
Ранее стало известно, что украинские суда «Донбасс» и «Корец» прибыли в порт Мариуполя.