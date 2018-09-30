Аваков сообщил об открытии базы морских спасателей в Мариуполе

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе открыли базу морских поисково-спасательных работ для выполнения задач по разминированию.
Аваков сообщил об открытии базы морских спасателей в Мариуполе
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

Об этом он написал в своём Twitter.

«Для комплексных задач вода/суша по пиротехническим работам и разминирования открыли в Мариуполе базу морских поисково-спасательных и водолазных работ с четырьмя катерами», — заявил Аваков.

По его словам, специалисты заступают на боевое дежурство с 30 сентября.

Ранее стало известно, что украинские суда «Донбасс» и «Корец» прибыли в порт Мариуполя.

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