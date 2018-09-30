Аваков сообщил об открытии базы морских спасателей в Мариуполе

Для комплексних завдань вода/суходіл з піротехнічих робіт та розмінування відкрили у Маріуполі базу морських пошуково-рятувальних та водолазних робіт з 4 катерами. Це новий стандарт безпеки.Фахівці заступають на бойове чергування вже сьогодні! pic.twitter.com/4jUIipbEaU