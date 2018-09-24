Украинские суда «Донбасс» и «Корец» прибыли в порт Мариуполя

Украинские поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец», которые прошли по Керченскому проливу, в том числе под арками Крымского моста, прибыли в порт Мариуполя.

Об этом информирует «Украинский милитаристский портал».

Отмечается, что вместе с «Донбассом» и «Корецом» в Мариуполь прибыли два малых бронированных артиллерийских катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны».

Ранее на Украине заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море.

Также сообщалось, что «Донбасс» и «Корец» отправились в Бердянск с целью участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.