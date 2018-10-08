«Обречены на неизбежную деградацию»: может ли Украина усилить боевой потенциал своей авиации

На территории Восточной Европы стартовали учения НАТО и украинских ВВС «Чистое небо — 2018». В манёврах принимают участие подразделения десяти стран — членов альянса, включая США. Со стороны Украины задействованы 20 летательных аппаратов тактической авиации ВСУ и десятки зенитных ракетных комплексов. В Киеве заявили, что «Чистое небо» — самые крупные авиационные учения после распада СССР. Руководство альянса собирается оценить реальный потенциал ВВС Украины. Между тем парк боевой авиации ВСУ, подчёркивают специалисты, стремительно деградирует. Как отмечают эксперты, Киев не в состоянии провести даже ремонт бомбардировщиков и истребителей.

В понедельник, 8 октября, в странах Восточной Европы начались учения «Чистое небо — 2018». В них принимают участие десять государств — членов НАТО, включая США, и авиация ВСУ. Манёвры пройдут на территории Польши, Румынии и в западных регионах Украины (преимущественно в Винницкой и Хмельницкой областях).

Согласно плану манёвры завершатся 19 октября. Задачи в воздухе будут отрабатывать американские самолёты F-15C/D, Lockheed C-130 Hercules, Boeing KC-135 Stratotanker, тяжёлые беспилотники MQ-9 Reaper, а также румынские истребили F-16C. Общая численность всех летательных аппаратов составляет 40 единиц, из них 20 — техника ВСУ.

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Другие страны-участницы задействовали расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и радиолокационных станций (РЛС), авианаводчиков, инженеров, технический персонал, медицинские и поисково-спасательные команды.

Со стороны Украины в учениях принимают участие пять тактических авиационных подразделений, оснащённых самолётами, вертолётами, ЗРК и БПЛА. Как подчёркивают в Минобороны страны, «Чистое небо — 2018» — это самые масштабные авиационные учения после распада СССР.

«По замыслу организаторов, учения «Чистое небо — 2018» будут содействовать безопасности в Восточной Европе и позволят повысить уровень подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ в выполнении тактических задач в коалиционной среде, достичь принципиально нового и качественного уровня совместимости с Воздушными силами Вооружённых сил США и других стран — членов НАТО», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

«Пока есть на чём летать»

Договорённость о проведении «Чистого неба» была достигнута в 2017 году в Виннице (где расположен штаб командования ВВС Украины) на встрече между командующим украинскими Воздушными силами генерал-полковником Сергеем Дроздовым и главой ВВС Национальной гвардии штата Калифорния генерал-майором Клеем Гаррисоном.

Изначально обговаривалось, что учения пройдут в двух- или трёхстороннем формате, однако интерес к манёврам проявили европейские страны — члены НАТО. Как сообщила в своём блоге украинский военный эксперт Диана Михайлова, западные государства намерены оценить реальный потенциал украинских ВВС.

В августе руководитель пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ полковник Роман Юрчило сообщил: «Американцы знают патриотизм, силу духа, боевой опыт, им надо видеть, как мы на деле проявляем свои возможности». По его словам, за последние годы качество подготовки пилотов боевой авиации Украины значительно улучшилось.

Лётчик ВВС Украины

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© Министерство обороны Украины

«Раньше молодой лётчик-выпускник после университета продолжал обучение в специализированном центре боевой подготовки авиационных специалистов. Там он получал теоретические знания, а практические навыки пилотирования боевых самолётов — непосредственно в авиационных частях, потому что в университете летал только на учебных. Сейчас из университета выходят с опытом пилотирования боевой авиации лётчиками третьего класса», — заявил Юрчило.

Также украинский офицер рассказал об успехах в обновлении авиапарка ВСУ. До конца 2018 года войска должны получить около 30 единиц отремонтированной и модернизированной техники, в том числе ЗРК и РЛС, «способные эффективно противостоять средствам воздушного нападения во всём диапазоне высот и скоростей».

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что с 2014 года Украина действительно предпринимает усилия по восстановлению потенциала ВВС и войск ПВО. Однако, по его словам, возможности Киева на этом направлении крайне ограниченны из-за отсутствия кооперации с зарубежными государствами, включая РФ.

«Пока Украине есть на чём летать. Но все боевые самолёты и вертолёты Незалежной — это техника, произведённая в СССР, причём преимущественно на территории нашей страны. На текущий момент украинцы ещё могут поднимать в воздух советские машины и участвовать в учениях НАТО, но в перспективе ВВС Украины обречены на неизбежную деградацию», — подчеркнул Дрозденко.

Растраченное советское наследие

За годы независимости Киев практически полностью утратил прежний потенциал в боевой авиации и противовоздушной обороне. После распада СССР Украине достались техника и имущество четырёх советских воздушных армий, 10 авиационных дивизий, 49 авиаполков и 11 отдельных эскадрилий. По количеству авиатехники страна уступала только США, России и Китаю.

В результате оптимизации ВСУ к концу 2000-х годов парк боевой авиации сократился с 1100 примерно до 200 единиц. В первой половине 1990-х годов Киев избавился от дальней авиации (Ту-95МС, Ту-16, Ту-22). Большая часть «стратегов» была утилизирована. Также Минобороны Украины сняло с вооружения сотни машин оперативно-тактической авиации (Су-15, МиГ-25, МиГ-23).

«Отчасти это были вынужденные и необходимые меры. Украине не было смысла содержать такое количество боевых самолётов и зенитных ракетных комплексов. Однако советское наследие, особенно стратегическую авиацию, новые украинские власти хоронили с нескрываемым удовольствием», — пояснил Дрозденко.

По подсчётам Дианы Михайловой, к весне 2014 года ВВС Украины насчитывали 160 боевых и 27 транспортных самолётов. По официальным данным, в период активной фазы боёв в Донбассе (с мая по август 2014 года) Киев потерял 18 единиц авиатехники. Среди них два Ан-26, один Ил-76МД, один Ан-30, один Су-24МР, два МиГ-29, несколько Су-25 и вертолётов Ми-24П и Ми-8МТ.

На сегодняшний день парк боевой авиации состоит всего лишь из 130 самолётов (45 лёгких истребителей МиГ-29, 35 тяжёлых истребителей Су-27, 25 штурмовиков Су-25, 25 бомбардировщиков и разведчиков Су-24). Несколько сотен машин оперативно-тактической авиации находится на хранении. Однако их ремонтопригодность вызывает у специалистов немало сомнений.

Ресурсы украинской промышленности позволяют проводить только капитальный ремонт и частичную модернизацию советских истребителей и бомбардировщиков. Например, в 2005 году «Укрспецэкспорт» получил контракт на поставку Азербайджану 12 МиГ-29 с условием обновления основных узлов и агрегатов на Львовском авиационно-ремонтном заводе. Запорожское предприятие «МиГремонт» в рамках выполнения заказа Минобороны страны освоило модернизацию Су-25 до модификации М1.

Взлёт боевого истребителя ВСУ

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© Министерство обороны Украины

«Потуги украинской промышленности не меняют общего положения дел. В сфере боевой авиации Украина оказалась в патовой ситуации.

В стране никогда не было полного цикла производства бомбардировщиков, истребителей и вертолётов. Да, есть отдельные заводы, которые, как «Мотор Сич», могут выпускать двигатели или некоторые виды бортового оборудования. Но возможности провести по-настоящему глубокую модернизацию какой-либо советской машины у Киева нет», —сообщил Дрозденко.

Эксперт напомнил, что даже до войны в Донбассе ВВС Украины испытывали серьёзную нехватку запчастей. Сейчас, по его мнению, ситуация усугубилась, так как единственным источником качественных комплектующих самолётов МиГ и Су является Россия. Дрозденко полагает, что страны Восточной Европы, которые также эксплуатируют произведённые в СССР самолёты, могут оказать Украине лишь ограниченную техническую помощь.

«На Украине можно встретить призывы заменить советские самолёты хотя бы на подержанные западные. Но этот вариант маловероятен. Покупка самой недорогой бывшей в употреблении техники потребует создания инфраструктуры обслуживания и обучения лётчиков и техперсонала.