Украина примет участие в международных учениях «Чистое небо — 2018»
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«Наша страна, выполняя свои международные обязательства перед государствами ОБСЕ, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщила... о проведении международных военных учений «Чистое небо-2018» в период 8—19 октября 2018», — говорится в сообщении.
За время учений ВВС Украины планируют провести почти 330 вылетов самолётов. От Киева будет задействовано пять подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих.
Сообщается, что в учениях примут участия Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.
Одной из целей мероприятия указывается «повышение уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства».
Ранее в Одесской области прошли международные учения Riverine-2018, которых приняли участие Украина и Румыния.