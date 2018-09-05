Украинско-румынские учения стартовали в Одесской области

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В Измаиле Одесской области стартовали международные учения Riverine-2018. В них принимают участие украинская и румынская стороны. Информацию опубликовал пресс-центр командирования Военно-морских сил Украины.
Украинско-румынские учения стартовали в Одесской области
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«Целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай», —  сообщает пресс-центр.

На церемонию открытия манёвров прибыли представители командования Военно-морских сил Вооружённых сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, ВМС и Береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.

«Учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии», — сообщил заместитель начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан I ранга Андрей Куриленко.

Он добавил, что подобные двусторонние украинско-румынские учения проводятся впервые.

Моряки и пограничники в течение трёх дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО. Манёвры пройдут в составе многонациональных катерных тактических групп.

3 сентября во Львове прошла церемония открытия международных учений сухопутных войск Rapid Trident — 2018.

16 августа украинские военные прошли обучение на ракетных комплексах Javelin.

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