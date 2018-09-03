Во Львове прошла церемония открытия международных учений Rapid Trident — 2018
- РИА Новости
«Сегодня... состоялось открытие крупнейших на Украине совместных международных сухопутных учений подразделений Вооружённых сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident — 2018», — говорится в тексте.
Отмечается, что в мероприятиях примут участие военные из 14 стран, в том числе из Великобритании, Канады, Грузии и Польши.
Всего в учениях примут участие 2,5 тыс. человек.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах увеличить в 2019 году контингент участников учений Sea Breeze, а также расширить районы проведения манёвров.
Также политолог Владимир Карасёв в беседе с ФАН оценил учения украинских ВМС «Шторм-2018».