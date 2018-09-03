Во Львове прошла церемония открытия международных учений Rapid Trident — 2018

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Во Львове в понедельник, 3 сентября, прошла церемония открытия международных учений сухопутных войск Rapid Trident — 2018. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Во Львове прошла церемония открытия международных учений Rapid Trident — 2018
  • РИА Новости

«Сегодня... состоялось открытие крупнейших на Украине совместных международных сухопутных учений подразделений Вооружённых сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident — 2018», — говорится в тексте.

Отмечается, что в мероприятиях примут участие военные из 14 стран, в том числе из Великобритании, Канады, Грузии и Польши.

Всего в учениях примут участие 2,5 тыс. человек.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах увеличить в 2019 году контингент участников учений Sea Breeze, а также расширить районы проведения манёвров.

Также политолог Владимир Карасёв в беседе с ФАН оценил учения украинских ВМС «Шторм-2018».

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