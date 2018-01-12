В 2018 году на Украине пройдёт не менее пяти учений с участием военнослужащих других стран
Согласно тексту соответствующего законопроекта, иностранные военнослужащие будут допущены на территорию Украины для участия в совместных украинско-американских учениях «Быстрый трезубец — 2018», украинско-американских учениях «Морской бриз — 2018», многонациональных учениях «Светлая лавина — 2018», многонациональных учениях «Чистое небо — 2018» и украинско-румынских учениях «Ривериан — 2018».
Ранее украинский политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал внесение в Верховную раду данного законопроекта.
В сентябре на Украине прошли украинско-американские учения «Быстрый трезубец — 2017» (Rapid Trident — 2017).