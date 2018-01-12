В 2018 году на Украине пройдёт не менее пяти учений с участием военнослужащих других стран

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В военных учениях на Украине в 2018 году примут участие военнослужащие иностранных государств, в частности США и Румынии. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно тексту соответствующего законопроекта, иностранные военнослужащие будут допущены на территорию Украины для участия в совместных украинско-американских учениях «Быстрый трезубец — 2018», украинско-американских учениях «Морской бриз — 2018», многонациональных учениях «Светлая лавина — 2018», многонациональных учениях «Чистое небо — 2018» и украинско-румынских учениях «Ривериан — 2018».

Ранее украинский политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал внесение в Верховную раду данного законопроекта.

В сентябре на Украине прошли украинско-американские учения «Быстрый трезубец — 2017» (Rapid Trident — 2017).

 

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