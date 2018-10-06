Авиация США прибыла на Украину для участия в военных учениях

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На Украину прибыли истребители F-15 и транспортные самолёты C-130 ВВС США для участия в международных учениях «Чистое небо — 2018».
Авиация США прибыла на Украину для участия в военных учениях
  • © U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower

«Самолёты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью которых является укрепление мира и безопасности», — говорится в сообщении американского посольства на Украине в Facebook.

Учения пройдут с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей. 

Ранее сообщалось, что рота украинских десантников 95-й бригады из города Житомира на международных учениях Saber Junction 2018 в Германии захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США, а также группу итальянских спецназовцев.

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