Украинские десантники захватили штаб военных США на учениях в Германии
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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, условный противник не ожидал появления украинцев в своём расположении и поэтому серьёзного сопротивления не оказал.
Отмечается, что украинские десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие.
Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, украинцы понесли две условные потери.
«Американские разведчики сейчас пытаются «отомстить» за своих. Но им пока не везёт...» — отмечает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВС Украины примут участие в международных учениях «Чистое небо — 2018».