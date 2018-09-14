«Вопрос закрыт окончательно»: российский ОПК полностью отказался от украинских двигателей для кораблей и вертолётов

Россия решила проблему зависимости от украинских двигателей и других агрегатов для нужд флота и вертолётного парка ВС. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, теперь производством этих механизмов занимаются НПО «Сатурн» и ОАО «Климов». Также Борисов сообщил об успехах концерна «Алмаз-Антей» — комплекс С-400 пользуется спросом во всём мире. Эксперты отмечают, что технологический потенциал российской оборонной промышленности за последние годы значительно вырос.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что российские предприятия решили вопрос замены украинских двигателей для вертолётов и кораблей Военно-морского флота. Теперь оборудование будут поставлять Объединённая двигателестроительная корпорация, НПО «Сатурн» (бывшие «Рыбинские моторы») и ОАО «Климов» (Санкт-Петербург).

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно мы ещё испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолётов от компании «Мотор Сич» и турбинные установки, редукторы для кораблей классов «корвет» и «фрегат», — сказал Борисов.

Он добавил, что в настоящее время заканчиваются испытания и сертификация широкой номенклатуры силовых установок. Борисов уверен, что, отказавшись от поставок двигателей в РФ, Киев потерял объёмный рынок сбыта и понёс существенные экономические потери.

«Готовились заранее»

До 2014 года Россия была основным заказчиком продукции ПАО «Мотор Сич» (Запорожье), КБ «Ивченко-Прогресс» (Запорожье) и ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (Николаев). Данные предприятия ежегодно поставляли десятки двигателей для нужд российской армии.

В 2015 году Киев полностью разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой и тем самым уничтожил существовавшие со времён СССР связи. Украина выполнила контракты, заключённые с российскими коллегами до 2015 года, но отказалась подписывать новые соглашения даже на продукцию двойного назначения.

Негативный эффект от разрыва сотрудничества с РФ не заставил себя долго ждать. В сентябре 2018 года на прошедшем в Геленджике «Гидроавиасалоне» президент ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев констатировал, что поставки в РФ с 2014 года рухнули в десять раз. До «революции достоинства» российский рынок приносил около 50% чистого дохода.

Россия тоже столкнулась с затруднениями: украинские санкции сдвинули сроки строительства сторожевых кораблей дальней морской зоны (проекты 11356 и 22350) и корветов (проекты 20380 и 20385).

В июне 2015 года вице-премьер (сейчас — глава «Роскосмоса») Дмитрий Рогозин рассказал, что отечественная промышленность будет осваивать производство 186 газотурбинных агрегатов, которые ранее поставлял Киев. К 2017 году специалисты «Сатурна» смогли оперативно найти замену украинской продукции. В частности, в апреле прошлого года предприятие запустило производство морского газотурбинного двигателя (ГТД) М-70ФРУ-2 мощностью 14 тыс. лошадиных сил.

«Отказ Киева от поставок двигателей стал серьёзным стресс-тестом для нашей армии и оборонки. Однако у меня сложилось впечатление, что к выкрутасам Украины мы готовились заранее, задолго до 2014 года, потому что создать с нуля новый двигатель за 3—4 года абсолютно нереально», — отметил в беседе с RT полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Мнение эксперта подтверждается тем, что с 2000 года президент РФ Владимир Путин назначил «Сатурн» головным предприятием по разработке, серийному производству и ремонту всех морских ГТД. Ранее расположенное в Рыбинске предприятие специализировалось на выпуске авиационных силовых установок.

Также Россия подстраховалась в сфере вертолётных двигателей. В 2014 году ОАО «Климов» запустило серийное производство турбовального двигателя ВК-2500 мощностью 2700 лошадиных сил (на замену ТВЗ-117 ПАО «Мотор Сич»). В 2017 году предприятие выпустило 130 силовых установок. Семейство ВК-2500 может устанавливаться на большинство машин ОКБ Камова и Московского завода им. Миля.

Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования и контроля БАРК-6В

© Виталий Белоусов / РИА Новости

Как пояснил Тимошенко, по состоянию на 2014 год российские инженеры располагали необходимой научно-технологичной базой. По его словам, часть двигателей была создана во времена СССР, а в процессе кооперации и эксплуатации российские специалисты накопили достаточный опыт для развёртывания производства их более совершенных версий.

«Закупать у «Мотор Сича» двигатели было удобно по той причине, что там располагается гигантский производственный комплекс и испытательные стенды. Настало время развернуть собственное производство, и мы это сделали. Кроме того, на замену украинским двигателям наши инженеры разработали ряд перспективных опытных образцов, которые ожидают сертификации. Об этом, кстати, тоже говорил Борисов, но их производство начнётся через 1,5—2 года», — отметил Тимошенко.

Вопреки давлению Вашингтона

В беседе с журналистами Юрий Борисов не обошёл вниманием и ситуацию вокруг экспортных поставок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» разработки концерна «Алмаз-Антей». Вице-премьер заявил, что Турция не поддалась на угрозы Соединённых Штатов и не отказалась от сделки. По его словам, контракт с Анкарой будет исполнен в 2019 году. Также, как добавил Борисов, концерн будет загружен заказами «на ближайшее десятилетие».

«Не только наши традиционные партнёры, но и, как вы знаете, страна — член НАТО, Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединённых Штатов, не отказывается от этого контракта. В срок, в 2019 году, Анкара получит всю технику в соответствии с нашими контрактными обязательствами», — сообщил Борисов.

Вице-премьер Юрий Борисов

© Виталий Белоусов / РИА Новости

Вице-премьер подчеркнул, что отечественные системы ПВО пользуются огромной популярностью во всём мире. Россия, как полагает Борисов, является признанным мировым лидером в этом сегменте вооружения. В 2015 году контракт на поставку С-400 подписал Китай, на финальной стадии находятся и переговоры с Индией о поставке российских ЗРК.

«Рынок сбыта С-400 и других средств ПВО чрезвычайно широк. Если говорить о «Триумфе», то его могут купить все государства, которые уделяют большое внимание воздушным угрозам и обладают соответствующими финансовыми ресурсами. Это в первую очередь Иран, Саудовская Аравия, из союзников США — Япония и Южная Корея», — пояснил RT военный эксперт Юрий Кнутов.

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Специалист подчеркнул, что по боевым характеристикам «Триумф» превосходит новейший американский аналог Patriot Pac 3. Российский ЗРК является универсальной системой, способной сбивать практически весь спектр целей, включая малозаметные ракеты и самолёты-невидимки. Эффективность поражения С-400 составляет 90—95%.

Ещё одно достоинство «Триумфа», которое влияет на его экспортный потенциал, заключается в автономности, говорит Кнутов. Он пояснил, что Patriot работает только «в связке с американскими спутниками». По этой причине государство, которое приобретает заокеанский комплекс, обрекает себя на тотальную зависимость от США в сфере ПВО—ПРО.

«Сейчас единственным серьёзным препятствием на покупку С-400 зарубежными государствами является колоссальное давление со стороны Вашингтона. Конечно, это не новость: американцы всегда пытались помешать крупным сделкам с участием Москвы. Вряд ли С-400 купит Саудовская Аравия, но сломить волю Индии и ряда других государств Штатам точно не удастся», — считает Кнутов.