Эксперт оценил последствия для Украины в связи с заменой Россией украинских комплектующих

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал полную замену Россией закупавшихся у Украины комплектующих для военной техники на отечественные аналоги.

«Украина потеряла основного заказчика. Что ей теперь остаётся? Только ремонтировать поставленные за рубеж вертолёты. И то если мы дадим на это разрешение, потому что без владельца конструкторской документации на тот или иной вид боевой техники постороннему ремонтнику работать запрещено… Украинская оборонная промышленность и дальше будет деградировать», — рассказал он.

Эксперт добавил, что отказ от украинских комплектующих пойдёт России только на пользу.

«Теперь мы можем достроить корабли на калининградском заводе «Янтарь». Мы не зависим от Украины ни в чём, полностью заменив комплектующие, которые, кстати, выпускались там под нашей документацией», — заключил Литовкин.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью заменила закупавшиеся у Украины комплектующие для военной техники на отечественные аналоги.