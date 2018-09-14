Вице-премьер России: разрыв отношений с Москвой нанёс непоправимый вред ОПК Украины
- Reuters
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Он отметил, что у российской промышленности «не было особого труда в замещении» комплектующих для военной техники.
«А вот то, что это нанесло непоправимый вред украинскому ОПК — это факт. Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить», — приводит слова Борисова РИА Новости.
По его словам, Россия полностью заменила комплектующие для военной техники, которые ранее производились на Украине, на отечественные аналоги.
«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, ещё испытывали в 2014 году, пройдены», — рассказал он.
В августе президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предотвращающий взыскание Россией средств с «Укроборонпрома».