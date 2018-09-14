Вице-премьер России: разрыв отношений с Москвой нанёс непоправимый вред ОПК Украины

В связи с разрывом отношений между Украиной и Россией украинскому оборонно-промышленному комплексу был нанесён непоправимый вред. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

Он отметил, что у российской промышленности «не было особого труда в замещении» комплектующих для военной техники.

«А вот то, что это нанесло непоправимый вред украинскому ОПК — это факт. Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить», — приводит слова Борисова РИА Новости.

По его словам, Россия полностью заменила комплектующие для военной техники, которые ранее производились на Украине, на отечественные аналоги.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, ещё испытывали в 2014 году, пройдены», — рассказал он.

В августе президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предотвращающий взыскание Россией средств с «Укроборонпрома».