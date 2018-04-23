СБУ проводит обыски на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в ПАО «Мотор Сич» в Запорожье.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

«Я знаю, что там проводятся какие-то следственные действия», — рассказала она, но не уточнила, какие именно.

Акционерная компания «Мотор Cич» — одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолётов и самолётов.

Ранее сообщалось, что в Запорожье совершил полёт первый украинский вертолёт под названием «Надежда», разработанный компанией «Мотор Cич».





