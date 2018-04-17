В Запорожье испытали первый вертолёт украинского производства

Короткая ссылка
На Украине в Запорожье впервые совершил полёт первый украинский вертолёт под названием «Надежда». Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Пилоты заявили, что довольны результатами дебютного полёта и «уверены в хороших перспективах» для вертолёта. 

По словам представителей компании «Мотор Сич», которая разработала «Надежду», летательный аппарат был создан на базе вертолёта Ми-2, его дальность полёта составляет около 1 тыс. км, а грузоподъёмность — более 1 тонны. Вертолёт может перевозить примерно семь пассажиров. 

Также отмечается, что себестоимость вертолёта в несколько раз меньше стоимости иностранных аналогов.

Его серийное производство может начаться в 2018 году.

Украина представила первый вертолёт собственного производства в августе 2017 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных