В Запорожье испытали первый вертолёт украинского производства
Пилоты заявили, что довольны результатами дебютного полёта и «уверены в хороших перспективах» для вертолёта.
По словам представителей компании «Мотор Сич», которая разработала «Надежду», летательный аппарат был создан на базе вертолёта Ми-2, его дальность полёта составляет около 1 тыс. км, а грузоподъёмность — более 1 тонны. Вертолёт может перевозить примерно семь пассажиров.
Также отмечается, что себестоимость вертолёта в несколько раз меньше стоимости иностранных аналогов.
Его серийное производство может начаться в 2018 году.
Украина представила первый вертолёт собственного производства в августе 2017 года.