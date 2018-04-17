В Запорожье испытали первый вертолёт украинского производства

На Украине в Запорожье впервые совершил полёт первый украинский вертолёт под названием «Надежда». Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Пилоты заявили, что довольны результатами дебютного полёта и «уверены в хороших перспективах» для вертолёта.

По словам представителей компании «Мотор Сич», которая разработала «Надежду», летательный аппарат был создан на базе вертолёта Ми-2, его дальность полёта составляет около 1 тыс. км, а грузоподъёмность — более 1 тонны. Вертолёт может перевозить примерно семь пассажиров.

Также отмечается, что себестоимость вертолёта в несколько раз меньше стоимости иностранных аналогов.

Его серийное производство может начаться в 2018 году.

Украина представила первый вертолёт собственного производства в августе 2017 года.