В правительстве России пообещали вовремя поставить Турции ЗРК С-400
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Борисов считает, что в ближайшее десятилетие у российского концерна «Алмаз-Антей» не будет проблем с загрузкой.
«Не только наши традиционные партнёры, но и, как вы знаете, страны НАТО, — Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединённых Штатов, не отказывается от этого контракта», — заявил вице-премьер.
Он добавил, что Анкара «в срок, в 2019 году получит всю технику в соответствии с контрактными обязательствами» России.
Ранее стало известно, что Турция начала строительство объектов для размещения С-400.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешения на покупку российских С-400.