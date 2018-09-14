В правительстве России пообещали вовремя поставить Турции ЗРК С-400

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Турция, несмотря на все угрозы со стороны США, не отказывается от российских зенитных ракетных систем С-400 и получит их в срок — в 2019 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

Борисов считает, что в ближайшее десятилетие у российского концерна «Алмаз-Антей» не будет проблем с загрузкой.

«Не только наши традиционные партнёры, но и, как вы знаете, страны НАТО, — Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединённых Штатов, не отказывается от этого контракта», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что Анкара «в срок, в 2019 году получит всю технику в соответствии с контрактными обязательствами» России.

Ранее стало известно, что Турция начала строительство объектов для размещения С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешения на покупку российских С-400.