«В секунду происходит два-три взрыва»: что известно о пожаре на одном из крупнейших складов ВСУ

На одном из крупнейших военных складов Украины, расположенном в Черниговской области, начался пожар, в секунду происходят два-три взрыва. Площадь военной базы — 682 га. По данным Госслужбы страны по ЧС, там хранилось 88 тыс. тонн боеприпасов. В зоне поражения расположено порядка 30 населённых пунктов, в которых проживают около 20 тыс. человек. Как отмечают в экстренных службах, свыше половины местных жителей уже эвакуированы. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту ЧП. Аналитики подчёркивают, что за последнее время это далеко не первое подобное происшествие. Эксперты уверены, что таким образом высокопоставленные военные и чиновники намерены скрыть факты нелегальной торговли оружием.

В ночь на 9 октября на расположенных на севере Украины складах боеприпасов произошли взрывы. Об этом сообщает управление по связям с общественностью генерального штаба Вооружённых сил страны. Предположительно, на территории военного объекта находится 88 тыс. тонн различных снарядов.

«В 3:30 поступила информация от начальника шестого арсенала, что в районе населённого пункта Ичня Черниговской области произошёл взрыв на технической территории», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Позднее пресс-служба ВСУ сообщила, что по состоянию на 7:00 — происходит «2-3 взрыва в секунду». При этом для тушения возгораний задействован штатный пожарный танк ГПМ-54, также запланировано привлечение к спасательным работам ещё четырёх аналогичных машин.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, к месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники МЧС. Кроме того, для патрулирования прилегающих территорий будут задействованы 150 сотрудников киевской Нацполиции и 100 служащих Нацгвардии.

«Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников ВСУ и местного населения нет, материальный ущерб уточняется», — подчеркнули в украинском Генштабе.

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Между тем по всей территории Черниговской области и вдоль госграницы, в том числе с Россией, были введены ограничительные меры.

«С 4:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено», — отметили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сразу после происшествия была организована работа по эвакуации людей с прилегающих к военной базе территорий. Согласно данным украинских спасателей, эвакуировано уже свыше 10 тыс. человек.

«В 16-километровую зону эвакуации попадает около 30 населённых пунктов с населением почти 20 тыс. человек. По состоянию на 6:30 эвакуированы более 10 тыс. человек. Из трёх и пятикилометровой зоны поражения все жители в настоящее время эвакуированы», — сообщил в пресс-службе ведомства по региону радиостанции «Черниговская волна».

Также сообщается об организации оперативного штаба по ликвидации чрезвычайного происшествия, на место инцидента направляется оперативная группа во главе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко. Также к месту ЧП прибудет премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он сообщил в Twitter.

Взрывы на складе в Черниговской области Украины, озарившие ночное небо

Twitter

© @edgar_kelwin

По факту взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения».

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, по этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Складской кризис Украины

По данным украинских СМИ, 6-й арсенал Минобороны страны является третьим как по размерам, так и по стратегическому значению. По состоянию на октябрь 2017 года, на площади в 682,6 га (из них техническая территория — 402 га) хранится порядка 130-150 тыс. тонн боеприпасов — от патронов для стрелкового оружия до снарядов для реактивных систем залпового огня. При этом примерно 60% от боекомплекта нуждается в утилизации.

Подчеркнём, что инцидент в Черниговской области не является единичным случаем. Так, в октябре 2015 года взрывы и пожар произошли на складе боеприпасов площадью 300 кв. м. в населённом пункте Сватово Луганской области. На нём хранилось более 3,5 тыс. тонн различных видов боеприпасов.

Дважды склады горели в Харьковской области в окрестностях города Балаклея — в марте 2017 года и мае 2018-го. Там хранилось более 130 тыс. снарядов на площади 378 га. После первого ЧП на Украине сообщили, что пожаром было уничтожено более 70% боеприпасов, а ущерб составил от $8 до $11 млн.

Ещё один инцидент был зафиксирован в октябре 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Тогда отмечалось, что сдетонировало 32 тыс. тонн снарядов стоимостью $800 млн. Как отмечали украинские СМИ, пожаром было уничтожено больше боеприпасов, чем ВСУ потратили за время операции в Донбассе.

При этом как отмечала в марте депутат Верховной рады Надежда Савченко, подрывы военных складов на Украине происходят для сокрытия недостачи боеприпасов. Спустя несколько дней её задержали по подозрению в подготовке терактов против высшего руководства Украины. 4 сентября суд продлил арест Савченко ещё на два месяца. При этом она сообщила, что ей предлагали пойти на сделку со следствием.

Отметим, что в этот раз ЧП на складах произошло на фоне заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об увеличении «притока» оружия через украинскую границу.

«Недобрая традиция»

Взрывы на украинских складах боеприпасов превратились в недобрую традицию. Об этом заявил RT политолог Александр Асафов.

«Всегда это происходит по стечению странных обстоятельств, которые объясняются по-разному: происками российских разведчиков, местных партизан, но взрывы, которые были ранее в Балаклее и до «евромайдана» — они объясняются одним простым фактором: Украина является контрабандным поставщиком оружия на многие театры военных действий», — сказал эксперт.

По его словам, киевские власти нелегальным путём распродают собственное вооружение, а затем скрывают эти факты посредством подобных ЧП.

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«Внезапные взрывы призваны скрыть недостачу боеприпасов и оружия, которые проданы нелегальными путями самим украинским командованием, которое работает в связке с украинскими политиками. Об это есть документы, назывались фамилии, в том числе фамилия нынешнего спикера Верховной Рады — Парубия. Это известная схема, она происходит с пугающей регулярностью, новый эпизод не стал исключением», — подчеркнул Асафов.

Политолог, экономист Александр Дудчак также увязал этот случай с сообщениями о том, что представители ВСУ занимаются незаконной продажей оружия.

«Это говорит о том что нет идеи, за которую стоит воевать за ВСУ, это можно объяснить отсутствием идеологии. Это говорит не только о моральном духе, но и об обеспечении украинской армии — кто как может, так и приторговывает. Продают не только ополченцам, бывали случаи, когда использовали Укрпочту, организовывали торговлю оружием», — заявил политолог.

По его словам, в украинской армии наблюдается очень сложная ситуация, поскольку за последние месяцы из рядов ВСУ уволилась значительная часть контрактников.

«Естественно, что будет проведено расследование. Маркировка будет обнародована, по этим номерам можно установить весь путь данного оружия от производства до конечного потребителя. Можно предположить, что таким образом пытаются замести следы, скорее всего, это не единичный случай (продажа оружия. — RT) и носило более массовый характер», — заметил