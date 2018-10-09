На Украине произошёл взрыв на военном складе

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На Украине в Черниговской области произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

«В 03:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населённого пункта Ичня Черниговской области произошёл взрыв на технической территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идёт эвакуация людей.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

В ведомстве добавили, что после инцидента по всей территории Черниговской области Украины и вдоль государственной границы вводятся ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области Украины в результате взрыва на территории воинской части пострадал один военнослужащий. 

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