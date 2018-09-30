На Украине при взрыве в воинской части пострадал один человек
- РИА Новости
Взрыв произошёл в ночь на 30 сентября в воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденского Олешковского района.
Отмечается, что травмы получил 37-летний военнослужащий-контрактник, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
По словам начальника отдела коммуникации областной полиции Ирины Атаманенко, на месте взрыва обнаружены фрагменты боеприпаса.
«По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство», — заявила Атаманенко.
Как заявили сослуживцы пострадавшего, взорвалась «какая-то ёмкость в куче мусора».
Ранее стало известно, что на Украине при взрыве миномёта «Молот» пострадали трое военных.