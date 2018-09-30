На Украине при взрыве в воинской части пострадал один человек

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В Херсонской области Украины в результате взрыва на территории воинской части пострадал один военнослужащий. Об этом информирует местное издание «Новый день».
На Украине при взрыве в воинской части пострадал один человек
  • РИА Новости

Взрыв произошёл в ночь на 30 сентября в воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденского Олешковского района.

Отмечается, что травмы получил 37-летний военнослужащий-контрактник, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По словам начальника отдела коммуникации областной полиции Ирины Атаманенко, на месте взрыва обнаружены фрагменты боеприпаса. 

«По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство», — заявила Атаманенко. 

Как заявили сослуживцы пострадавшего, взорвалась «какая-то ёмкость в куче мусора». 

Ранее стало известно, что на Украине при взрыве миномёта «Молот» пострадали трое военных.

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