На Украине при взрыве в воинской части пострадал один человек

В Херсонской области Украины в результате взрыва на территории воинской части пострадал один военнослужащий. Об этом информирует местное издание «Новый день».

РИА Новости

Взрыв произошёл в ночь на 30 сентября в воинской части, дислоцированной на полигоне у села Раденского Олешковского района. Отмечается, что травмы получил 37-летний военнослужащий-контрактник, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. По словам начальника отдела коммуникации областной полиции Ирины Атаманенко, на месте взрыва обнаружены фрагменты боеприпаса. «По факту нанесения телесных повреждений по собственной неосторожности начато уголовное производство», — заявила Атаманенко. Как заявили сослуживцы пострадавшего, взорвалась «какая-то ёмкость в куче мусора». Ранее стало известно, что на Украине при взрыве миномёта «Молот» пострадали трое военных.