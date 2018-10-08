Лукашенко выразил обеспокоенность из-за «притока» оружия с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с конфликтом на Украине увеличился «приток» оружия на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает УНН.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.

По его словам, Минск «ни в коем случае не хочет вмешиваться» в события на Украине.

«Хотя, честно скажу, влияние событий на Украине на нас очень большое. Особенно в плане, что нас беспокоит: приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — сказал он.

Ранее Лукашенко не исключил увеличения числа пограничников на границе с Украиной.