Лукашенко выразил обеспокоенность из-за «притока» оружия с Украины

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с конфликтом на Украине увеличился «приток» оружия на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает УНН.
Лукашенко выразил обеспокоенность из-за «притока» оружия с Украины
  • Reuters

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.

По его словам, Минск «ни в коем случае не хочет вмешиваться» в события на Украине.

«Хотя, честно скажу, влияние событий на Украине на нас очень большое. Особенно в плане, что нас беспокоит: приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — сказал он.

Ранее Лукашенко не исключил увеличения числа пограничников на границе с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить