Лукашенко не исключает увеличения числа пограничников на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил увеличение числа пограничников на границе с Украиной. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

«Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идёт сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов — для тех, кто везёт оружие», — подчеркнул Лукашенко.

Он сообщил, что «бездумного повышения численности (пограничников. — RT) быть не должно.

Кроме этого, Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск в связи с тем, что «там слишком много заместителей и разного рода управленцев».

23 сентября сообщалось, что начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что Минск сотрудничает с Москвой по вопросам 30-дневного безвизового въезда в республику иностранных граждан.