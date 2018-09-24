Лукашенко не исключает увеличения числа пограничников на границе с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил увеличение числа пограничников на границе с Украиной. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
Лукашенко не исключает увеличения числа пограничников на границе с Украиной
  • © Jörg Carstensen
  • globallookpress.com

«Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идёт сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов — для тех, кто везёт оружие», — подчеркнул Лукашенко.

Он сообщил, что «бездумного повышения численности (пограничников. — RT) быть не должно.

Кроме этого, Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск в связи с тем, что «там слишком много заместителей и разного рода управленцев».

23 сентября сообщалось, что начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что Минск сотрудничает с Москвой по вопросам 30-дневного безвизового въезда в республику иностранных граждан.

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