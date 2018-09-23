Белоруссия сотрудничает с Россией по вопросам безвизового въезда иностранцев в страну

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Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ рассказал, что Минск сотрудничает с Москвой по вопросам 30-дневного безвизового въезда в республику иностранных граждан.
Белоруссия сотрудничает с Россией по вопросам безвизового въезда иностранцев в страну
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«Взаимодействуем с нашими российскими коллегами, чтобы снять их озабоченность по поводу возможности проникновения этой категории лиц (которым запрещён въезд. — RT) в Российскую Федерацию», — цитирует его ТАСС. 

По словам Бегуна, сотрудники белорусских компетентных служб прилагают усилия для того, чтобы выявить нелегальных мигрантов, а также каналы нелегальной миграции.

В августе сообщалось о вступлении в силу межправительственного соглашения между Белоруссией и Китаем о безвизовом режиме.

Политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН оценил соглашение Минска и Пекина.

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