На Украине заявили об установлении личности организатора планировавшихся в Киеве терактов

Короткая ссылка
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следователи установили личность организатора планировавшихся в Киеве терактов, в которых должна была принять участие депутат Верховной рады Надежда Савченко.
На Украине заявили об установлении личности организатора планировавшихся в Киеве терактов

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Матиоса, доказательств для того, чтобы объявить данному лицу подозрение, в настоящее время недостаточно.

Он добавил, что «для общей системы хаоса» в терактах планировали задействовать до 30 человек.

«Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть имя. — RT)», — сказал прокурор.

23 марта Савченко была арестована на два месяца по обвинению в подготовке терактов в здании Рады и в правительственном квартале Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить