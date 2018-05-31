«Похоже на политическую агонию»: зачем Киев создаёт новую силовую структуру с «беспрецедентными полномочиями»

На Украине может появиться Государственное бюро военной юстиции (ГБВЮ), которое будет контролировать всех силовиков страны. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Верховной рады. Основная функция бюро — «защита интересов Украины» в сфере обороны. Однако источники RT в киевских силовых ведомствах отмечают, что новая структура — продукт карьерных амбиций главного военного прокурора Украины, а также личная инициатива президента. Эксперты считают, что ГБВЮ позволит Порошенко держать в узде силовиков и подавлять оппозиционные настроения в обществе. О беспрецедентных полномочиях государственного бюро, которое могут создать на Украине, — в материале RT.

Группа депутатов Верховной рады Украины от партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Батькивщина» зарегистрировала в парламенте проект закона о Государственном бюро военной юстиции (ГБВЮ). Документ поступил в парламент 21 мая, а его текст был обнародован спустя восемь дней.

Незадолго до того, как новый законопроект стал публичным, в украинских СМИ появилась информация о плачевной ситуации с дисциплиной и соблюдением законов в украинских силовых структурах.

Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, выступая на международной конференции «Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы», объявил, что с 2014 года против украинских военных было открыто свыше 27 тыс. уголовных производств, фигурантами которых стали около 43 тыс. человек — пятая часть всей армии. По данным чиновника, с 2014 года уровень преступности в ВСУ резко вырос.

«По словам Матиоса, в среднем за год фиксируется около 20 тыс. правонарушений со стороны военных, а реальные данные могут оказаться ещё выше», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

Чаще всего речь идёт о таких правонарушениях, как самовольное оставление места службы, дезертирство, хищения и неповиновение начальству.

При этом, судя по криминальной хронике киевских СМИ, украинские силовики регулярно фигурируют и в историях с совершенно «невоинскими» преступлениями — такими как убийства, грабежи и акты насилия.

Небоевые потери ВСУ в 2014—2017 годах, по информации Матиоса, превысили 10 тыс. человек. Из них более 2 тыс. — так называемые безвозвратные потери. Чаще всего украинские военнослужащие погибали в результате употребления алкоголя и наркотических веществ, неосторожного обращения с оружием, суицида, ДТП и несчастных случаев.

После того как в феврале в Киеве офицер — участник силовой операции в Донбассе при многочисленных свидетелях совершил убийство на бытовой почве, украинское общество заговорило о потенциальной угрозе со стороны военных.

Одно на всех

Согласно поступившему в Раду законопроекту, Госбюро военной юстиции прежде всего будет защищать права самих военнослужащих, а также интересы Украины в сфере обороны.

Авторы документа полагают, что с этой целью бюро будет контролировать деятельность вооружённых сил, службы безопасности, службы внешней разведки, пограничной службы, Нацгвардии Украины, главного управления разведки Минобороны, космического агентства, управления госохраны, госслужбы спецсвязи, а также иных военизированных формирований и любых предприятий оборонной сферы.

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В соответствии с законопроектом, новое ведомство сможет самостоятельно возбуждать уголовные дела и вести по ним следствие, обеспечивать содержание военнослужащих в дисциплинарных батальонах и на гауптвахте, а также охрану оружейных складов, бороться с терроризмом и диверсионной деятельностью, составлять административные протоколы, обеспечивать безопасность дорожного движения, осуществлять аудит государственных закупок.

В составе бюро предусмотрено три департамента — военной юстиции, военной полиции, а также защиты прав военнослужащих и интересов государства. Кроме того, предполагается создание сети территориальных органов ГБВЮ.

Главу госбюро будет назначать президент Украины после одобрения кандидатуры Верховной радой. При этом новая инстанция не будет находиться в подчинении у Министерства обороны Украины.

Законопроект предусматривает, что личный состав бюро получит право «проводить профилактическую работу», осуществлять разыскные мероприятия и охрану объектов, а также применять огнестрельное оружие. Сотрудникам ГБВЮ будет открыт доступ на территорию подразделений силовых структур. Кроме того, Киев предоставит им право получать любую необходимую информацию, включая банковскую тайну.

До сих пор такими полномочиями не обладал ни один из украинских правоохранительных органов: чтобы банк предоставил данные о платежах и переводах, СБУ, полиция и прокуратура должны предварительно получить санкцию суда.

Кроме того, сотрудники бюро получат право опечатывать и брать под охрану любые нежилые помещения на своё усмотрение.

При этом персональные данные сотрудников ГБВЮ и членов их семей планируется строго засекретить. Всего в ряды ведомства будет привлечено около 3 тыс. человек.

В законопроекте оговаривается и уровень заработной платы сотрудников. Так, ежемесячный оклад главы ГБВЮ должен составлять не менее 50 минимальных зарплат, а заработок рядового следователя новой инстанции не опустится ниже 19 минимальных для Украины окладов. Помимо прочего, сотрудники ведомства получат воинские звания, доступ к гостайне, а также надбавки за выслугу лет.

По подсчётам украинских журналистов, зарплата руководителя ведомства составит примерно 300 тыс. гривен ($11,5 тыс.), что примерно в 40 раз выше среднего уровня оплаты труда по стране. Зарплата следователя бюро будет достигать примерно 100 тыс. гривен ($3,8 тыс.) — это в 13 раз больше, чем у обычного украинца.

Пётр Порошенко

Reuters

«Отследить нелояльных»

В пояснительной записке к законопроекту о ГБВЮ особо отмечается, что боеспособность украинской армии следует повышать при помощи жёстких дисциплинарных мер и что военные категорически не приемлют над собой гражданского контроля.

По мнению авторов инициативы, именно бюро должно будет заниматься расследованием «преступлений, совершённых населением востока Украины», а также осуществлять непосредственный «контроль» над Донбассом, проводя на его территории массовые фильтрационные мероприятия.

«На сегодняшний день Украина находится в военном угаре. Пропагандируется война с Россией, идёт милитаризация общества, растёт численность силовых структур. Дав оружие в руки огромному количеству людей в неустроенной стране, Пётр Порошенко нуждается теперь в механизме, позволяющем ему взнуздать их всех, отследить нелояльных, подавить оппозиционные настроения среди силовиков. Думаю, новое бюро будет карательным по своей сути, этаким глобальным заградотрядом», — заявил в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Впрочем, по его словам, контролем над силовыми структурами и зоной боевых действий дело не ограничится.

«Порошенко, который сейчас до конца не доверяет существующим органам, будет пытаться, опираясь на новую структуру, набросить узду на всё общество сразу. Ведь текст законопроекта позволяет бюро спокойно работать по гражданским. Любого инакомыслящего можно будет подвести под категорию террориста или диверсанта. Я уже не говорю о том, что в ведении нового органа окажутся все дела против активистов и ополченцев юго-востока», — отметил Кошкин.

Источник RT в партии «Народный фронт» не исключил и фактора личной заинтересованности в инициативе Анатолия Матиоса.

«Он хочет возглавить новое бюро и получить практически неограниченные полномочия. И тогда он сможет не просто проводить расследования против виновных и приструнить солдат, которые массово совершают преступления в зоне АТО. Эту инициативу Матиоса поддерживает и президент. Ему выгодно, чтобы за порядком внимательно следили, особенно это актуально перед грядущими выборами. Кроме того, ГБВЮ сможет усилить контроль над ключевым руководством ВСУ, Нацгвардии и добробатов. И в случае необходимости все они вынуждены будут незамедлительно выполнить приказы президента без каких-либо возражений, в противном случае вся компрометирующая их информация — отчёты о преступлениях, контрабанде продуктов питания и оружия — станет достоянием общественности», — рассказал собеседник RT.

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О карьерных амбициях главного военного прокурора Украины проинформировал и источник RT в Минобороны.

«Он недоволен своей должностью. На этом играет Пётр Порошенко, который в конце прошлого года своим «тайным указом» повысил его до государственного советника юстиции второго класса. За какие заслуги? Матиос регулярно заявляет об ужасах в армии, поскольку хочет получить контроль над военными. И ему в этом помогают», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению экспертов, если бюро всё же будет создано, то «его полномочия будут беспрецедентными». Подобного военизированного института, который бы официально имел всю полноту контроля одновременно над армией, спецслужбами, военной разведкой, пограничниками, гвардейцами, гражданской обороной и даже над предприятиями военно-промышленного комплекса, нет больше ни в одной стране мира.

«Это новое слово в структуре карательных органов. Если Порошенко пошёл на такой шаг, это значит, что другие методы удержания власти и контроля над Украиной не дали ему желаемого результата. Это похоже на политическую агонию», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Тем не менее, как отметил источник RT в партии «Батькивщина», устойчивого большинства для принятия закона о Госбюро военной юстиции в парламенте пока нет. Однако тот факт, что совокупная численность депутатов трёх фракций, подавших законопроект, составляет 237 человек (минимальное число голосов, необходимое для принятия закона, — 226), свидетельствует о том, что у Порошенко есть все шансы уже в ближайшее время получить новый мощный механизм контроля над силовыми структурами и обществом.