«Чем грязнее конфликт, тем больше проблем»: почему военнослужащие украинской армии всё чаще совершают суицид

С начала года 33 украинских военнослужащих покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его данным, в 2014—2017 годах 554 бойца ВСУ свели счёты с жизнью. По информации украинских СМИ, эти цифры выше аналогичных показателей для армий Израиля и США, которые регулярно ведут боевые действия. Источники RT в военной прокуратуре и Минздраве Украины связывают такую статистику с отсутствием необходимой психологической помощи в ВСУ. По словам аналитиков, силовики утратили мотивацию и перестали понимать, за что они воюют.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в общих потерях ВСУ за последние несколько лет выросла доля самоубийств. Как пишут украинские СМИ со ссылкой на главу военного надзорного ведомства, только с начала этого года 33 украинских солдата совершили самоубийство. В общей сложности, по словам Матиоса, в 2014—2017 годах свели счёты с жизнью 554 военнослужащих армии Украины.

Как отмечает министр обороны Украины Степан Полторак, с начала боевых действий на востоке страны ВСУ потеряли 3332 человека, из них непосредственно в результате боевых действий погибли 2394 военнослужащих. Это означает, что на каждые четыре смерти приходится одна небоевая потеря, из которых немалая часть — самоубийства.

«В ВСУ, численность которых составляет четверть миллиона человек, на каждые 100 тыс. человек приходится 55 случаев самоубийств», — говорится в материале агентства УНИАН, посвящённом заявлению Матиоса.

СМИ отмечает, что данная статистика резко отличается в худшую сторону от аналогичных данных из других стран мира. По информации агентства, в Израиле на 100 тыс. военнослужащих происходит девять самоубийств, а в США, солдаты которых также задействованы в разных горячих точках, — 28.

Анатолий Матиос говорит о проблеме добровольного ухода из жизни бойцов ВСУ не впервые. 20 февраля в эфире телеканала «112 Украина» он сообщил, что в среднем в зоне ведения боевых действий в Донбассе в 2017 году отмечалось «от двух до трёх фактов суицида в неделю».

Это заявление главного военного прокурора Украины спровоцировало крупный скандал. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский публично обвинил главу военного надзорного ведомства во лжи.

«Я не знаю, откуда он (Матиос. — RT) эти цифры взял… Я могу сказать только одно, что это число в разы меньше. Заявление Матиоса не соответствует действительности и, скорее всего, связано с манипуляцией общественным мнением», — подчеркнул Грунтковский.

По его словам, 66% всех случаев суицида в армии Украины происходит не в районе боевых действий, а в пунктах постоянной дислокации ВСУ. При этом руководитель морально-психологического обеспечения украинской армии не назвал точного числа покончивших с собой военнослужащих, пояснив, что данная информация предназначена «для служебного пользования».

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в этом заочном споре украинских военных чиновников доверять, вероятнее всего, следует всё же Матиосу. «Вряд ли он завысил цифры самоубийств в армии. Сведения из других источников позволяют сделать вывод, что данные главного военного прокурора недалеки от истины», — рассуждает он.

По словам эксперта, Матиос сделал это заявление специально для того, чтобы снять с себя ответственность в случае каких-либо перемен в политической жизни украинского государства.

«Будучи опытным бюрократом, главный военный прокурор понимает, что если он не будет оглашать эти данные, то к нему возникнут вопросы, почему он их скрывал. А так он как должностное лицо заявил о наличии этой проблемы, привёл статистические выкладки и показал, что приносит пользу государству. Принимать решения и делать выводы должно уже руководство страны», — пояснил Ищенко.

По мнению источника RT в Главной военной прокуратуре Украины, проблема самоубийств в армии в первую очередь связана с неудовлетворительной психологической помощью военнослужащим.

«Самоубийства в зоне АТО фиксируются каждый месяц, иногда по несколько случаев за неделю. Больше всего страдают молодые люди 1997—1998 годов рождения, которые совершают суициды как в зоне боевых действий, так и за её пределами. Солдаты не справляются со стрессом: им приходится убивать и видеть смерть своих хороших знакомых. А психологической реабилитации на Украине по-прежнему нет, адресную помощь получают менее 1% украинских военных. Мы неоднократно общались по этому вопросу с Минобороны, но там предпочитают закрывать на проблему глаза», — сообщил собеседник RT.

Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины

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«Не понимают, за что вынуждены убивать»

Слова источника в прокуратуре RT подтвердили и в Минздраве Украины, отметив, что проблемой психологической помощи военнослужащим и ветеранам боевых действий в стране сейчас практически никто не занимается.

«После возвращения из зоны АТО, как правило, им необходима больше помощь психолога, чем терапевта или хирурга. К столкновению со смертью большинство юношей не готовы, поэтому их личные проблемы только усиливаются после полугода пребывания на передовой. Эти люди в мирной жизни чувствуют себя ненужными, не понимают, как можно жить на гражданке, не терпят хамство и грубость. Они не могут справиться с этим и совершают самоубийство. Никто с ними не работает», — рассказал RT врач в киевском военном госпитале.

Схожие данные со ссылкой на собственные источники приводят и украинские журналисты. «В Минсоцполитики отвечают, что 12 тыс. участников АТО уже прошли психологическую реабилитацию в 2015—2017 годах, ещё 15 тыс. получили санаторно-курортное лечение. Если учесть, что в зоне АТО служили 326 тыс. солдат, получается, помощь дошла лишь до 3,6% из них», — отмечает в своём сообщении украинское агентство УНИАН.

По словам ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олега Неменского, главная причина множественных суицидов среди украинских военных заключается в том, что призывники и офицеры не полностью понимают истинные цели войны на юго-востоке страны.

«Чем грязнее конфликт, чем он менее понятен его участникам, тем больше возникает проблем с психическим состоянием людей, которые в него вовлечены», — отметил Неменский в беседе с RT.

По словам Неменского, именно по этой причине мотивация украинских силовиков, задействованных в боевых действиях в Донбассе, сейчас крайне низка. «Она была достаточно высокой только в 2014 году, да и то не столько у военнослужащих ВСУ, сколько у различных добровольческих формирований. А вот в вооружённых силах как тогда, так и сейчас большинство военнослужащих не понимали и не понимают, за что они вынуждены отдавать жизнь и убивать других», — предположил Неменский.

РИА Новости

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В свою очередь Ростислав Ищенко отмечает, что рост числа самоубийств в рядах ВСУ связан с тем, что военнослужащие не осознают перспектив своего дальнейшего участия в боевых действиях.

«В 2014 году в военкоматы стояла очередь из добровольцев, желающих воевать на юго-востоке страны. А сейчас люди поняли, что это никак не поможет стране, которая разваливается ударными темпами. И если президент и его окружение разворовывают страну, в том числе средства, выделенные на нужды армии, то отсутствие желания воевать никого удивлять не должно. И эта апатия выражается, в частности, в росте числа самоубийств», — сказал Ищенко.

Политолог также отметил, что публикация заявления главного военного прокурора Украины нанесёт удар по репутации Петра Порошенко.

«Молниеносных политических изменений не произойдёт, как не произошло их и после прежних заявлений Матиоса на эту тему. Однако объективно эти слова главы военного надзорного ведомства станут одним из многих факторов, по которым глава страны с высокой долей вероятности потеряет в среднесрочной перспективе власть. Но беда Украины в том, что вместо Порошенко страну возглавит другой условный Порошенко. А в остальном всё останется без изменений», — заключил эксперт.