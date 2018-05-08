Порошенко: в военном календаре Украины не должно быть ничего общего с Россией

Украина не должна иметь общих с Россией военных праздников, заявил украинский лидер Пётр Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

«Мы возвращаемся к своим истокам и к собственной, украинской истории. В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором», — цитирует Порошенко интернет-издание «Сегодня.ua».

По его словам, в конце апреля глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил программу мероприятий относительно возобновления и внедрения национальных боевых традиций в армии.

«Армию наконец окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии. Эти рудименты негативно влияли на боевой дух украинского войска. Они морочат нам голову обманными пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России», — отметил он.

В 2017 году Порошенко заявил, что Украина больше не празднует победу над нацизмом «по московскому сценарию».

На Украине 8 мая отмечают в четвёртый раз как День памяти и примирения. В стране продолжают праздновать День Победы 9 мая, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся за день до этого, по западноевропейскому образцу.