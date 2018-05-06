«Успехов нет, а президентство заканчивается»: что стоит за словами Порошенко о повышенной боеспособности армии Украины

Пётр Порошенко назвал армию Украины одной из самых боеспособных в мире. Он отметил, что своё мастерство служащие ВСУ продемонстрировали на международных учениях Combined Resolve X в Германии. По словам Порошенко, из-за «дерзких действий» украинских военных организаторам даже пришлось менять сценарий манёвров. Однако эксперты напоминают, что в армии Украины до сих пор используют вооружение советского производства, а в последние годы моральный дух военнослужащих заметно понизился, о чём говорят довольно частые случаи самоубийств среди солдат и офицеров. Это признают и в военном руководстве страны.

«Самая боеспособная»

Украинская армия — одна из самых боеспособных в мире, считает Пётр Порошенко. Такое заявление он сделал на фоне проходящих в Германии учений Combined Resolve X. По его словам, бойцы ВСУ настолько «дерзко и профессионально» выполнили все задачи, что организаторам даже пришлось менять сценарий.

«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев», — написал Порошенко в Facebook.

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Как сообщали в 14-й Отдельной механизированной бригаде, которая принимает участие в учениях, военным удалось условно уничтожить «четыре танка Abrams, четыре бронемашины Bradley, два вертолёта Apache, несколько автомобилей HMMV и до 20 человек личного состава противника». При этом с украинской стороны «потери» составили один БТР, два танка и 13 военных.

Эксперты, однако, полагают, что Пётр Порошенко преувеличивает достоинства Вооружённых сил Украины.

«От остальных армий Европы украинскую отличает только то, что она имеет некоторый боевой опыт. Но этот опыт был получен в борьбе не с каким-то сильным противником, а с ополченцами, от которых они неоднократно несли поражения. Но если исходить из пословицы «за одного битого двух небитых дают», то да, в этом плане украинская армия действительно лучшая в Европе», — пояснил в разговоре с RT военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его мнению, Порошенко под конец президентского срока очень нужны примеры успехов, которых достигла страна за время его руководства.

«Для этих целей явно не годятся украинская экономика и социальное положение граждан, даже особым единством страны не похвастаешь. Как таковых успехов у Порошенко нет, а президентство заканчивается. Ну вот он и решил, видимо, сосредоточиться на своих вооружённых силах, тем более что там сейчас идут какие-то подвижки в плане модернизации», — сказал политолог.

Моральный дух на нуле

Однако Перенджиев отмечает, что, несмотря на якобы предпринимаемые Киевом действия, направленные на усиление армии, моральный дух военных только падает.

«Мы постоянно слышим, как участники силовой операции в Донбассе, возвращаясь домой, кончают жизнь самоубийством», — напомнил он.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос накануне, 5 мая, раскрыл информацию о том, сколько участников боевых действий в Донбассе покончили с собой с начала 2018 года.

«За период этого года — это данные Единого реестра досудебных расследований Украины — до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО. Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — сообщил он.

Кроме того, в феврале Матиос заявлял, что за всё время силовой операции на юго-востоке страны из почти 313 тыс. участников боевых действий самоубийство совершили 518 человек.

«Проигрывает всем, кроме Люксембурга»

Однако это не мешает Петру Порошенко делать громкие заявления, называя армию страны самой эффективной в Европе. Так, в середине апреля своё утверждение он аргументировал тем, что военнослужащие ВСУ проходили в Польше курс контрштурмовых действий для маленьких групп Special Weapons and Tactics, где показали лучший результат.

«Порошенко тут блефует. Да, по сравнению с 2014 годом украинская армия претерпела изменения. Однако до сих пор она продолжает жить тем вооружением, которое ей оставил Советский Союз. К тому же низкий моральный уровень украинской армии сводит на нет все те технические и организационно-штатные мероприятия, которые были проведены за последние четыре года. Поэтому она, безусловно, проигрывает любой стране НАТО, кроме, может быть, Люксембурга», — пояснил в беседе с RT военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Военнослужащие армии Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

К тому же в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Вооружённые силы Украины занимают только 29-ю позицию, уступая Южной Корее, Пакистану, Таиланду, КНДР и другим. Первое и второе места принадлежат США и России соответственно.

Украина также находится лишь на восьмом месте в рейтинге самых сильных армий Европы. Помимо Франции, Великобритании и Германии, её опережают Италия, Испания, Польша и Греция.