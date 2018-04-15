Эксперт назвал смешным заявление о том, что ВСУ являются одной из самых эффективных армий в Европе

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.
Эксперт назвал смешным заявление о том, что ВСУ являются одной из самых эффективных армий в Европе
  • Reuters

«Такое заявление звучит просто смехотворно. Четыре года разгрома, потерь и неспособности выстроить нормальную вертикаль управления в ВСУ. Огромные проблемы с оборонно-промышленным комплексом и ни одного доказательства, что эта армия что-то может сделать. Впрочем, для Порошенко это типичные рассуждения в контексте Евросоюза, поскольку для европейцев враньё уже стало общепринятой нормой. В этом смысле украинский лидер, который рассказывает, что Украина идёт в Евросоюз и НАТО, действительно присоединился к ним», — сказал он.

Коновалов добавил, что стремление президента Украины вступить в НАТО тщетно, поскольку украинская армия просто не попадает под заданные стандарты.

«Вообще, не нужно являться частью альянса для того, чтобы быть самостоятельной и мощной армией. Другое дело, что господин Порошенко хочет, чтобы ВСУ были армией НАТО. Но даже это невозможно по той причине, что нет в Вооружённых силах Украины ни одной составляющей, которая могла бы устроить альянс. У них процветает коррупция, постоянные поражения и проигрыши на всех направлениях», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что за последние четыре года украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных