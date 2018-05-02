«Нужно только найти вооружение и войска»: Киев назвал возможных спонсоров миротворческой миссии в Донбассе

США и Франция готовы выделить финансирование на миротворческую миссию в Донбассе, а Германия — рассмотреть такую возможность. Об этом заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, осталось лишь «найти войска, вооружение и прочее». В Совфеде России в ответ на это напомнили, что вопрос о введении миротворцев Киеву прежде всего необходимо решить с непризнанными ДНР и ЛНР. Между тем командующий операцией объединённых сил на востоке Украины Сергей Наев сообщил, что ВСУ намерены укрепить свои позиции на линии соприкосновения.

Миротворческую миссию ООН в Донбассе готовы финансировать США, Франция и, возможно, Германия. Об этом сообщил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.

«На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии — они готовы рассмотреть такое финансирование», — сказал он.

Замминистра добавил, что «фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее».

Напомним, Киев давно выступает с требованием ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс. Накануне Юрий Грымчак заявил, что украинские власти рассматривают три возможных варианта решения конфликта. Основным является разоружение Донбасса силами введённой в регион международной миротворческой миссии. Ещё два предполагают проведение военной операции ВСУ.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что по вопросу размещения миротворческих сил Киев в первую очередь должен договориться с ДНР и ЛНР.

«Введение миротворческих сил, по мнению России, может быть только на линии разграничения конфликта. Все остальные вопросы, и даже этот, могут осуществляться только с согласия ДНР и ЛНР. Грымчак может договариваться с кем угодно, но главное — договориться с Луганской и Донецкой республиками», — сказал он в разговоре с RT.

Сенатор напомнил, что одна из стран — спонсоров миротворцев, США, уже направила Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, по его мнению, поставка оружия никак не сочетается с мирным урегулированием конфликта.

«Грымчак как минимум одну страну выбрал удачно. Так называемая миротворческая страна, которая собирается направить миссию в Донбасс и, как известно, недавно поставила Украине комплексы Javelin. Поставка этого оружия никак не направлена на мирное разрешение конфликта в Донбассе, это условно называется оружием сдерживания, на самом деле это оружие наступления. Похоже, они собираются решать проблему в Донбассе исключительно военным путём», — полагает собеседник RT.

Сенатор отметил, что миротворческие силы «не очень хорошо зарекомендовали себя в Европе».

«Мы помним, как складывалась ситуация в Хорватии и Сербии: под прикрытием миротворческих сил фактически уничтожали сербов в Хорватии. С учётом опыта в прошлом, естественно, Донбасс в целом готов согласиться на миротворческую миссию, но только на линии разграничения. Сам Грымчак по своей натуре — ястреб, ничего хорошего не предлагает, доверять этим предложениям нельзя», — заключил Цеков.

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Усиление позиций ВСУ

Стало также известно, что Киев усилит позиции украинских Вооружённых сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил командующий операцией объединённых сил (ООС) Сергей Наев на брифинге по случаю смены формата военной операции.

«Мы хорошо понимаем, насколько коварным и предсказуемым является наш противник, именно поэтому значительные усилия будут направлены на усиление позиций Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Он также сообщил, что будет проведено обязательное дооборудование оборонных сооружений, создание новых укрытий для личного состава и техники ВС Украины. При этом Наев заверил, что после смены формата операции силовиков в Донбассе активизации боевых действий не будет.

«Мы не прогнозируем обострения боевых действий в связи с началом операции. ООС направлена на установление мира, на ликвидацию любых разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют граждан Украины и целые семьи. Мы пришли не для того, чтобы разжигать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение», — сказал военный.

Он добавил, что в арсенале украинских силовиков пока нет американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые на днях были доставлены на Украину.

«Без оглядки на Минские соглашения»

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский считает, что эскалации в Донбассе в связи с усилением позиции силовиков на линии соприкосновения не произойдёт.

«Я думаю, что обострения боевых действий не произойдёт. Поскольку по факту там все тяжёлые вооружения украинской стороной давно подведены ближе к линии соприкосновения», — сказал он в беседе с RT.

В то же время, полагает эксперт, переформатирование АТО в ООС говорит о том, что руководство Украины решило действовать без оглядки на минские договорённости.

«Оно (руководство Украины. — RT) считает этот вопрос закрытым. Конечно, в перспективе это может создать определённые сложности именно в военном отношении. Но ничего нового в смысле реального присутствия украинских вооружённых сил и тяжёлого вооружения на линии соприкосновения это не приносит», — отметил Мураховский.

По словам эксперта, представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обращают внимание не на политические высказывания, а на реальное положение дел.

«Добровольческие формирования Новороссии видят эту ситуацию, они ориентируются не на политические заявления, а на концентрацию вооружённых сил и принимают соответствующие меры. Громкие заявления политиков Украины о том, что они в новом формате добьются там победы, не стоят выеденного яйца», — заключил он.

30 апреля президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и провозгласил начало военной операции.

При этом украинский лидер отметил, что завершение режима широкомасштабной АТО не исключает возможности объявлять этот режим вновь в случае возникновения «террористической угрозы» на освобождённых территориях.

В то же время Порошенко заверил, что освобождение Донбасса будет проходить политико-дипломатическим путём через выполнение минских договорённостей.