Порошенко прокомментировал поставку американских комплексов Javelin на Украину
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«Приветствую оживлённый интерес — и на Украине, и за её пределами — к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию», — написал он.
По его словам, новые комплексы «значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности».
Порошенко добавил, что в Киеве продолжают работать над «укреплением оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии».
Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за «справедливое решение в поддержку Украины».
30 апреля 2018 г.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что на Украину доставили комплексы Javelin.