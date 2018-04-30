На Украину доставили американские ракетные комплексы Javelin

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На Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
На Украину доставили американские ракетные комплексы Javelin

«Мы их доставили», — сказал представитель ведомства. 

Отмечается, что он не сообщил других подробностей. 

Информация о том, что комплексы были доставлены на Украину, ранее появилась в ряде СМИ.

В марте Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Javelin Украине.

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