На Украину доставили американские ракетные комплексы Javelin
На Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
«Мы их доставили», — сказал представитель ведомства.
Отмечается, что он не сообщил других подробностей.
Информация о том, что комплексы были доставлены на Украину, ранее появилась в ряде СМИ.
В марте Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Javelin Украине.
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