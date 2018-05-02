Эксперт оценил заявление Киева об усилении позиций ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский прокомментировал в беседе с RT заявление командующего операцией объединённых сил (ООС) Сергея Наева об усилении позиций ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

«Я думаю, что обострения боевых действий не произойдёт. Поскольку по факту там все тяжёлые вооружения украинской стороной давно выведены ближе к линии соприкосновения. Обстрелы происходят в последнее время всё чаще, гибнут мирные жители Донбасса. Юридическое оформление — переформатирование из АТО (антитеррористической операции.— RT) в ООС — говорит о том, что военно-политическое руководство Украины перестало соблюдать какие-то условности и на минский формат не оглядывается вообще. Оно считает этот вопрос закрытым. Конечно, в перспективе это может создать определённые сложности именно в военном отношении. Но ничего нового в смысле реального присутствия украинских вооружённых сил и тяжёлого вооружения на линии соприкосновения это не приносит», — отметил Мураховский.

По словам эксперта, представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обращают внимание не на политические высказывания, а на реальное положение дел.

«Добровольческие формирования Новороссии видят эту ситуацию, они ориентируются не на политические заявления, а на концентрацию вооружённых сил и принимают соответствующие меры. Громкие заявления политиков Украины о том, что они в новом формате добьются там победы, не стоят выеденного яйца», — заключил Мураховский.

Ранее на брифинге в здании Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске по случаю смены формата военной операции командующий ООС Сергей Наев заявил, что позиции ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе будут усилены.