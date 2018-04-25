Порошенко заявил, что ВСУ заняли восьмое место в рейтинге армий Европы

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что вооружённые силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Порошенко заявил, что ВСУ заняли восьмое место в рейтинге армий Европы
  • Reuters

«ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия — самая сильная на Европейском континенте среди вооружённых сил стран, не входящих в НАТО», — заявил он. 

Ранее Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

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