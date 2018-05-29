Военный прокурор Украины рассказал об уровне преступности среди военных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о резком росте преступности среди военнослужащих. По его словам, с апреля 2014 года было заведено более 27 тыс. уголовных дел на 43 тыс. украинских военных.

Отмечается, что это около четверти от всех служащих в ВСУ.

«С апреля 2014 года резко вырос и остаётся стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих», — сказал Матиос во время выступления в Харькове.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Он отметил, что за неполные пять месяцев 2018 года военнослужащими совершено 5179 преступлений, по которым заведены уголовные дела. При этом за четыре месяца 2017 года, по данным Матиоса, таких преступлений было почти 7,5 тыс.

Ранее Матиос поделился информацией о том, сколько участников боевых действий в Донбассе покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года.