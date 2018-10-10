«Военная тайна на Украине отсутствует»: почему секретные материалы ВСУ оказываются на свалке

Жители Николаева обнаружили на свалке служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона. Среди бумаг — данные о поставке топлива в воинские части Одесской области и о борьбе правоохранительных органов с коррупцией в формированиях Южного региона. Материалы из подструктур ВСУ пропадают уже не в первый раз. В марте этого года документы под грифом «секретно» исчезли из части в Виннице, а в апреле на свалке в Николаеве оказались личные данные военнослужащих. По мнению экспертов, подобные инциденты свидетельствуют о плачевном состоянии украинской армии, а также о попытках скрыть следы хищений в ВСУ.

Документы украинского Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона были обнаружены жителями Николаева на стихийной свалке, которая появилась на месте заброшенного песчаного карьера, пишет местное издание NIKOLAEV24. Очевидцы, которых опросили журналисты, сообщили, что несколько дней назад сюда приезжал КАМАЗ с военными номерами. Грузовик «свалил» строительный мусор, среди которого оказались и материалы военной прокуратуры.

Служебная документация датируется 2012—2016 годами, речь в ней идёт о поставках топлива в военные части Одесской области. Кроме того, в бумагах можно найти информацию о борьбе правоохранительных органов с коррупцией и преступностью в военных формированиях Южного региона, а также материалы по розыску призывников, которые уклоняются от военной службы.

В военной прокуратуре гарнизона отказались сообщить, каким образом служебная документация оказалась на свалке.

Заметая следы

«Это вопиющий случай халатности и бездействия. Мало того, что военные загрязняют окружающую среду, так они ещё и выставили на всеобщее обозрение документы о реальном потреблении топлива конкретных военных частей. Эту информацию запрещено разглашать. Насколько я понимаю, просто идёт зачистка документов после скандала с закупкой топлива для военных частей Одессы», — рассказывает источник RT в партии «Батькивщина».

В июле этого года министр обороны Степан Полторак заявил о лишении офицерского звания и всех привилегий начальника 46-го объединённого центра обеспечения Южного региона в Одессе полковника Евгения Короля после того, как в центре была выявлена пропажа топлива на сумму 6,4 млн гривен. К ответственности был также привлечён начальник склада 46-го объединённого центра обеспечения и старший офицер отдела обеспечения горюче-смазочными материалами центра управления тыла ВСУ.

«Этот случай в Николаеве отражает ситуацию в украинской армии: документы, которые подтверждают факт недостачи, оказались на свалке уже через три месяца после заявления Степана Полторака. Не говоря уже о том, что внимательно изучить служебную документацию могут разведки других стран», — отмечает в беседе с RT депутат от партии «Батькивщина».

Существует регламент, который определяет, каким образом должна храниться служебная документация, заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

«В них чётко указано, как и где должны храниться подобные документы, у кого ключи от секретной комнаты и прочие нюансы. Если соблюдать все эти правила, то ни один документ не покинет пределов комнаты», — пояснил Кошкин.

Эти нормы были регламентированы ещё во времена СССР, уточняет эксперт. Таким образом, украинские военные прекрасно осведомлены о правилах хранения важных документов, но по каким-то причинам их не соблюдают, отмечает Кошкин.

Документооборот в ВСУ

Это не единственный случай исчезновения документов из украинских военных частей. В марте этого года в военной части в Виннице обнаружили пропажу секретного документа. Речь идёт о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10.03.2017 № 1т/05, которым утверждается временная инструкция о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности. По данному факту было возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

В конце апреля этого года активист Сергей Савченко опубликовал фото военной документации, которая была обнаружена на свалке около территории воинской части в микрорайоне Соляные в Николаеве.

На помойке оказались секретные документы: личные дела военнослужащих, их медицинские справки, автобиографии, документы с данными о количестве военных, техники, оружия в части и задания военным. По этому факту проводится расследование.

«Я уверен, что такая же ситуация и в других военных частях, просто там на свалках никто не искал документы. Это халатность. В стране уже четыре года идёт война, а из частей по-прежнему пропадает оружие, топливо, документы, и остановить это не удаётся. Судя по тому, что происходит, военная тайна на Украине отсутствует», — отметил в беседе с RT представитель партии «Самопомощь».

Солдат ВСУ, который служит в Сумской воинской части, Игорь Литвинов (имя и фамилия изменены. — RT) рассказал RT, что уровень контроля за соблюдением военной тайны и оружием действительно очень низкий.

Reuters

© Andrew Kravchenko

«Из зоны АТО все мои друзья привозили оружие домой, никто их даже не проверял. Что с ним потом будет, неизвестно. С документами вообще хаос, можно в буквальном смысле слова взять и вынести из части абсолютно любой документ. В армии царит бардак», — рассказывает бывший военнослужащий.

Пропажа секретных документов — это проблема не только ВСУ, но и страны в целом, отмечает Кошкин. По его мнению, это свидетельствует о том, что во время проведения реформы армии остаётся много обиженных, и они могут так халатно обращаться с секретными документами.

«ВСУ — это зеркало того, что происходит в стране», — подытожил эксперт.

«Поражает, что военные не уничтожают документы, а просто выбрасывают. Причём часто прямо за стенами военных частей. Это может свидетельствовать о том, что никто даже костёр развести не желает. Видимо, военным всё равно, если документы, в которых есть военная тайна, попадут в руки случайных людей. Я бы на месте солдат и офицеров подавал бы иски на Минобороны в суд за то, что их персональные данные стали достоянием общественности. Пока, как мне кажется, руководству страны не удаётся взять под контроль армию, и в ближайшие годы этого не произойдёт», — заявил источник RT в Киевском международном институте социологии.

Источник RT в партии «Народный фронт» говорит, что подобные инциденты негативно влияют на имидж ВСУ, в том числе за рубежом.

«Западные партнёры видят, что из военных частей может пропасть всё что угодно. Поэтому они неохотно предоставляют стране оружие, поскольку на следующий день оно может оказаться на чёрном рынке. Поэтому воевать приходится тем, что есть. А оно не в лучшем состоянии», — подчеркнул эксперт в интервью RT.