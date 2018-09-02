Пранкеры опубликовали запись разговора с Полтораком от имени Порошенко
- © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
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В опубликованной записи пранкеры от имени президента Украины приказывают украинскому министру обороны вывести войска из зоны конфликта. Также ему предлагается написать заявление об увольнении.
При этом в записи обильно используется нецензурная лексика.
«Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите… Ты не знал, что в Донецк едут люди?» — спросил «Порошенко» у Полторака.
Сам министр обороны отвечает, что первый раз об этом слышит, на что «президент Украины» потребовал рассказать, кто из военных отправился в Донбасс.
«Слушай, выведи войска. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя», — заявляет голос Порошенко.
Полторак утверждает, что не понимает, о чём речь, и говорит, что не знает, «кто ездил в Донецк».
Ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал RT о телефонном разговоре со Степаном Полтораком от имени Петра Порошенко.
Голос на записи принадлежит Порошенко: пранкеры нарезали фрагменты из других телефонных разговоров президента.