Пранкеры опубликовали запись разговора с Полтораком от имени Порошенко

На YouTube опубликована запись разговора российских пранкеров с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского лидера Петра Порошенко.

В опубликованной записи пранкеры от имени президента Украины приказывают украинскому министру обороны вывести войска из зоны конфликта. Также ему предлагается написать заявление об увольнении.

При этом в записи обильно используется нецензурная лексика.

«Ситуация просто неконтролируемая. Вам не нравится — пишите заявление и идите… Ты не знал, что в Донецк едут люди?» — спросил «Порошенко» у Полторака.

Сам министр обороны отвечает, что первый раз об этом слышит, на что «президент Украины» потребовал рассказать, кто из военных отправился в Донбасс.

«Слушай, выведи войска. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя», — заявляет голос Порошенко.

Полторак утверждает, что не понимает, о чём речь, и говорит, что не знает, «кто ездил в Донецк».

Ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал RT о телефонном разговоре со Степаном Полтораком от имени Петра Порошенко.

Голос на записи принадлежит Порошенко: пранкеры нарезали фрагменты из других телефонных разговоров президента.