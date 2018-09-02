Российские пранкеры рассказали о телефонном разговоре с Полтораком от имени Порошенко

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в беседе с RT рассказал подробности о телефонном разговоре с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента страны Петра Порошенко.

«Тут не было цели спровоцировать. Мы знали, что Порошенко находится в Америке, и поэтому можно инсценировать такой звонок министру обороны Украины, который находится в Киеве. Мы нарезали фраз Порошенко из предыдущих разговоров с ним, в том числе нецензурных, которые касались именно обороны Украины, армии в Донецке и дальнейших планов. И позвонили министру обороны якобы с борта президента Украины, который возвращался из Вашингтона в Киев. И там на повышенных тонах приказали ему отвести вооружение из зоны конфликта ДНР и предложили написать заявление об отставке. Он на это согласился», — рассказал он.

Столяров также добавил, что министр обороны Украины понял, что вёл разговор не с президентом, только после его завершения.

«Он попросил его военных советников передать более полную информацию о том, почему его отправляют в отставку и почему ему нужно выводить войска. Но поскольку, видимо, советники с ним не связались, он попытался по своим каналам узнать, общался ли с ним Порошенко. Те ему сообщили, что такого разговора не было. Он попытался как можно быстрее оправдаться через свою пресс-службу. Причём в своём заявлении даже не упомянул, что разговор вёлся от лица Порошенко. Просто сказал, что от имени известных людей», — сказал он.

Ранее Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке провокации против главы ведомства Степана Полторака.